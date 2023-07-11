В Улан-Удэ поймали вора-кулинара

7 июля в полицию Октябрьского района позвонила работник магазина и сообщила о краже четырех сковородок.

Она рассказала, что недостачу выявили во время раскладки товара. По записи с камеры видеонаблюдения сотрудники торговой точки увидели, как воришка, предварительно купив в вино-водочном отделе пакет, сложил туда посуду с витрины и прошел мимо кассы. Ущерб составил около 3,5 тысяч рублей.

«В недобросовестном клиенте продавцы узнали мужчину, месяцем ранее похитившего у них кастрюлю, наборы форм для выпечки и сотейники»,

- поделились в МВД Бурятии.



За это "горе-кулинара" уже подвергали уголовному преследованию, однако, должных выводов он не сделал. Ориентировку подозреваемого передали нарядам полиции. В итоге, правоохранители задержали 54-летний улан-удэнца. Увы, всю посуду он просто сбыл за бесценок.

О задержанном известно, что впервые его осудили еще в далеком 1985 году. Он подрабатывает грузчиком и выпивает. Сейчас его привлекли к уголовной ответственности за целый ряд краж.







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