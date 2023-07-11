В Бурятии воришку вычислили по ориентировке

В Мухоршибири росгвардейцы получили ориентировку на подозреваемого в краже. Во время патрулирования рядом с магазином они заметили похожего по приметам мужчину. При проверке документов выяснилось, что это он и есть. Мужчина совершил кражу в соседнем селе.

Установлено, что злоумышленник распивал спиртное со знакомым, а после застолья похитил у него электроинструменты – сварочный аппарат и углошлифовальную машину. В Мухоршибирь он прибыл специально, чтобы продать похищенное, но попался росгвардейцам.

«Задержанный, неработающий 21-летний житель Заиграевского района, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства»,

- сообщили в Росгвардии Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.





Фото: Номер один