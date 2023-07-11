Происшествия 11.07.2023 в 17:52
В Бурятии воришку вычислили по ориентировке
Мужчина привез краденые инструменты с соседнего села
Текст: Евгения Гармаева
В Мухоршибири росгвардейцы получили ориентировку на подозреваемого в краже. Во время патрулирования рядом с магазином они заметили похожего по приметам мужчину. При проверке документов выяснилось, что это он и есть. Мужчина совершил кражу в соседнем селе.
Установлено, что злоумышленник распивал спиртное со знакомым, а после застолья похитил у него электроинструменты – сварочный аппарат и углошлифовальную машину. В Мухоршибирь он прибыл специально, чтобы продать похищенное, но попался росгвардейцам.
Возбуждено уголовное дело.
«Задержанный, неработающий 21-летний житель Заиграевского района, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства»,
- сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Номер один
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