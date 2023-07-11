Происшествия 11.07.2023 в 18:12
Утонувший 14-летний подросток учился в одной из школ Улан-Удэ
Раскрыли обстоятельства гибели девятиклассника в Истоке
Текст: Евгения Гармаева
В поселке Исток из воды подняли тело 14-летнего подростка. Спасатели передали погибшего сотрудникам полиции.
«Ученик 9 класса одной из школ города Улан-Удэ купался с одноклассниками в карьере поселка Исток. Предварительно, без присмотра родителей»,
- сообщили в группе «Иволга-инфо 24/7».
Напомним, о трагическом происшествии в Иволгинском районе сообщили несколькими часами ранее.
В пригородном с Улан-Удэ селе Исток утонул 14-летний подросток
11.07.2023 в 17:16
Фото: Номер один