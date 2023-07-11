Утонувший 14-летний подросток учился в одной из школ Улан-Удэ

В поселке Исток из воды подняли тело 14-летнего подростка. Спасатели передали погибшего сотрудникам полиции.

«Ученик 9 класса одной из школ города Улан-Удэ купался с одноклассниками в карьере поселка Исток. Предварительно, без присмотра родителей»,



- сообщили в группе «Иволга-инфо 24/7».

