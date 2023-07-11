Общество 11.07.2023 в 17:16
В пригородном с Улан-Удэ селе Исток утонул 14-летний подросток
На место происшествия выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня днем от оперативного дежурного ЕДДС Иволгинского района в ОДС Центр кризисных ситуаций поступила информация о том, что в селе Исток при купании утонул 14-летний подросток, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
На место происшествия выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Полицейские проводят осмотр береговой линии. Обстоятельства происшествия уточняются.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы подняли тело подростка и передали сотрудникам МВД.
Фото: pixabay.com
На место происшествия выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Полицейские проводят осмотр береговой линии. Обстоятельства происшествия уточняются.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы подняли тело подростка и передали сотрудникам МВД.
Фото: pixabay.com