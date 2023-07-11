В пригородном с Улан-Удэ селе Исток утонул 14-летний подросток

В Бурятии сегодня днем от оперативного дежурного ЕДДС Иволгинского района в ОДС Центр кризисных ситуаций поступила информация о том, что в селе Исток при купании утонул 14-летний подросток, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.На место происшествия выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.Полицейские проводят осмотр береговой линии. Обстоятельства происшествия уточняются.Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы подняли тело подростка и передали сотрудникам МВД.Фото: pixabay.com