Происшествия 11.07.2023 в 18:18

Жительницу Улан-Удэ осудили на три года за пьяное ДТП

Женщина села за руль, изрядно выпив

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Текст: "Номер один"
Жительницу Улан-Удэ осудили на три года за пьяное ДТП

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении женщины, ставшей виновницей ДТП.

В один из мартовских дней 2022 года жительница Бурятии вместе со своим сожителем отмечала день рождения. Распив бутылку вина на двоих, пара отправилась в круглосуточный магазин. Как утверждала виновница ДТП - за продуктами. За руль села женщина, ее избранник, которому принадлежала машина, уснул.

После магазина женщина решила заехать к своей сестре. 

Женщина ехала на автомобиле Honda Accord по ул.Бабушкина в сторону Нижнего Саянтуя. На 8 км. Мухоршибирского тракта она не справилась с управлением на повороте и выехала на полосу встречного движения. Сначала женщина «задела» автомобиль Toyota Windom и потом, вместо того, чтобы съехать на обочину и остановиться, она продолжила движение по встречке со скоростью примерно 100 км/час и врезалась в автомобиль Toyota Premio. От удара Тойота съехала в кювет.

Столкновение было серьезным – удар пришелся на левую часть машины, в результате сильно пострадала пассажирка Тойоты – молодая женщина. После ДТП пассажирка потеряла сознание и попала в реанимацию, два дня была в коме и провела в больнице 1,5 месяца - у горожанки были разрывы селезенки, печени, ушиб почки, травма грудной клетки, сломаны ребра, задето легкое, сломаны кости таза. Все это оценили как тяжкий вред здоровью. В результате полученных травм женщине удалили селезенку, у нее неправильно срослись кости таза, ей предстоит еще одна операция и реабилитация. К тому же на момент ДТП женщина кормила грудью малыша и ребенка пришлось перевести на искусственное кормление.

Виновница ДТП принесла пострадавшей женщине извинения и выплатила в качестве компенсации 400 тысяч рублей. В деле указано, что пострадавшая простила виновницу ДТП, претензий не имеет.

Освидетельствование показало, что виновница ДТП находилась в легкой степени опьянения – в крови у нее обнаружили 0,87 г/л этанола.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учетом позиции прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ осудил горожанку к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Наказание отсрочили до достижения ее ребенком 2017 г.р. 14-летнего возраста.


Фото: "Номер один"

 

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