Происшествия 14.07.2023 в 15:17

На Левобережье Улан-Удэ начало подтапливать участки

Выход воды наблюдается в огородах, гаражах и подпольях


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Текст: "Номер один"
На Левобережье Улан-Удэ начало подтапливать участки

Селенга дoбpaлacь дo oгopoдoв yлaн-yдэнцeв – вода заливает СНТ «Черемушки», «Судостроитель», «Черемушки», «Родник», ДНТ «Сибиряк», ДНТ «Весна». О подтоплениях сообщают и жители первого участка ст.Дивизионная – улицы Акмолинская.

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Жители Левобережья делятся информацией о подтоплении в вайбер-чатах.

«У меня 58 см в гараже в яме и 54 см в подполье – «Сибиряк», 4-ая улица».

«Сибиряк», 6-ая улица. Вода в подполье выступила на 10 см, вчера не было».

«Сибиряк», 16 улица – вода в подполье 20 см»

«СНТ «Родник, улица Алданская, Поселье – вода в подполье 45 см.»

«Улица Кемеровская, грунтовая вода в гараже см. 20».

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Вчера вечером под воду ушел мост, связывающий СНТ «Черемушки» и «Дружба». Пeшexoдный мocт пoчти пoлнocтью oкaзaлcя пoд вoдoй. Bиднeютcя тoлькo пepилa.

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В чатах люди вспоминают последствия наводнений минувших лет.

«В 2021 году топило грунтовыми водами. Под воду ушел огород и полное подполье воды было. Подполье пришлось засыпать, так как подмыло землю под печкой. Фундамент для трещину. После этого весь дом в плесени, уже два года обрабатываем, боремся, а толку нет. Живем в «Сибиряке»», - написала жительница Левобережья.

По состоянию на 13.00 14 июля уровень воды в Селенге составляет 233 см. (+1 см с 8.00).

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Роспотребнадзор предупреждает жителей Левобережья о риске распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период паводка Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия рекомендует:

- не использовать в хозяйственно-бытовых целях воду из неизвестных источников и источников, подвергшихся подтоплению паводковыми водами, т.к. вода загрязнена микроорганизмами и химическими веществами, смытыми с почвы;

- употреблять только свежекипяченую или бутилированную воду. В случае возникновения сомнений в отношении качества воды необходимо прокипятить ее перед использованием;

- употреблять ту пищу, в качестве которой вы уверены. Мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке. Овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;

- соблюдать правила личной гигиены – тщательно мыть руки после посещения туалета, перед употреблением пищи, использовать санитайзеры.

При первых симптомах кишечной инфекции нужно незамедлительно обратиться к врачу за медицинской помощью.


Фото: вайбер-чат "Паводковая ситуация Улан-Удэ"

Теги
наводнение левобережье паводок

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