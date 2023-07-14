Происшествия 14.07.2023 в 16:41

Житель Улан-Удэ зарезал друга и полтора месяца держал его труп в гараже

Убийство произошло на фоне алкогольного опьянения

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Текст: "Номер один"
Житель Улан-Удэ зарезал друга и полтора месяца держал его труп в гараже

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ, убившего своего друга.

В феврале 2023 года нетрезвый горожанин при незначительной ссоре зарезал своего друга – инвалида, передвигавшегося на костылях.

Из материалов дела известно, что к горожанину домой пришел его друг в состоянии алкогольного опьянения. На кухне они вдвоем до утра распивали неразбавленный спирт – три или четыре бутылки по 0,5 литра каждая, а также водку объемом 0,5 литра.

От выпитого они сильно опьянели и утром поссорились. Инициатором конфликта стал гость. Он начал предъявлять претензии хозяину дома по поводу того, что тот не интересуется жизнью своих детей, не живет с ними. При этом выпивший гость разговаривал грубо, выражался нецензурной бранью. Хозяину стало обидно, он разозлился на друга, так как у того самого двое детей, с которыми он не живет, и не принимает участия в их жизни.

«Он решил отомстить ему за обидные слова, чтобы тот замолчал и перестал говорить всякую чушь. Для этого он схватил в правую руку со стола кухонный и нанес другу удары лезвием ножа в область грудной клетки слева», - говорится в материалах дела.

После ударов ножом мужчина вышел на костылях из дома на веранду и закрыл за собой двери. Ранивший его друг подумал, что тот пошел домой, и лег спать. Проснувшись в 10 утра он пошел на улицу и обнаружил труп своего друга.

Тело он решил переместить в заброшенный гараж, чтобы никто не увидел у него дома труп. Тащил он его волоком, схватив за подмышки, так как поднять не мог, не хватало сил. Потом он вновь стал пить и забылся.

На следующий день, когда протрезвился, он скинул труп в смотровую яму, расположенную в том же гараже. Сверху на яму он наложил деревянные доски, и присыпал все это мусором, чтоб никто не увидел труп.

Убитого друга он знал с детства, они с ним жили по соседству, можно сказать, что они друзья. Ранее они не ссорились, не ругались, конфликтов не было. Мужчина передвигался на костылях, так как несколько лет назад в результате полученной травмы у него ампутировали ногу. Он калымил, жил на пенсию по инвалидности.

Труп обнаружила соседка убийцы - женщина услышала разговор соседа с очередным собутыльником, которому тот и поведал о том, что в гараже у него лежит труп.

У убитого остались отец, родная сестра и двое детей.

- Железнодорожный районный суд признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - комментирует помощник прокурора железнодорожного района г Улан-Удэ Марина Пашинская.

Решение суда в законную силу пока не вступило.


Фото: "Номер один"

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