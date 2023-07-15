Происшествия 15.07.2023 в 10:14

В Улан-Удэ устраняют последствия обрушения канализационного коллектора

Движение в сторону 20а квартала восстановлено, но работы продолжаются
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ устраняют последствия обрушения канализационного коллектора
Напомним, вчера вечером в мэрии Улан-Удэ сообщили, что из-за нештатной ситуации ограничено движение в сторону 20а квартала. 

«На проезжей части по ул. Ключевская, 66 произошло обрушение свода канализационного коллектора, диаметром 1,5 метра, - сообщили в городской администрации. - Перекрытие дороги позволит ускорить работу по устранению аварийной ситуации, сообщили в МУП «Водоканал». Специалисты предприятия просят горожан выстраивать свой маршрут с учетом объезда указанного участка автодороги».

Над устранением технологического нарушения работали одна аварийная бригада и шесть единиц спецтехники. Все работы проводились без отключения холодного водоснабжения.

Сегодня движение автотранспорта восстановлено, однако работы по устранению последствий обрушения пока еще продолжаются.

Фото: «Номер один».
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