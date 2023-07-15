Окраины и центр Улан-Удэ топит из-за повышения уровня рек

По данным на 12:00 в Улан-Удэ продолжает расти уровень реки Селенга (245 см). Что приводит к локальным подтоплениям вокруг столицы.Так, в Поселье сейчас затоплено уже 32 двора. то СНТ «Родник» (19 дворов), СНТ «Снежный» (2 двора), ДНТ «Поселье» (3 двора), ДНТ «Эдем» (8 дворов).В селе Сотниково остаются подтопленными 3 участка, сообщает администрация Иволгинского района.Более того, есть подобные случаи и ближе к центру Улан-Удэ. Так, в Октябрьской районе за Восточными Воротами на улице Проточная (Протока Забока) смыло мини дамбу, которую делали сами жители.Как сообщают в соцсетях авторы видеоролика, на улице живут инвалиды-колясочники, инвалиды 1 группы, проезда нет.Фото: скриншот