В Бурятии один человек утонул, а второй пропал при купании

Вчера в 20.20 от оперативного дежурного ЕДДС Иволгинского района в МЧС РФ по РБ поступило сообщение о том, что в населенном пункте Сужа при купании в карьере утонул подросток 2010 года рождения. К месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Сотрудниками полиции провели осмотр береговой линии. Уточнили обстоятельства происшествия. Позднее тело подростка было поднято местным населением. Труп был опознан и передан сотрулникам полиции. Поисковые работы завершены.Буквально через два часа поступил новый сигнал о помощи. На этот раз происшествие на водном объекте в городе Улан-Удэ В 22.00 от оперативного дежурного ЕДДС г. Улан-Удэ в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС РФ по РБ поступило сообщение о том, что в русле реки Селенга при купании пропал мужчина 1996 года рождения. На место происшествия выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Сотрудниками полиции проводится осмотр береговой линии. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщат в МЧС по РБ.Фото: Pixabay.com