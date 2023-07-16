Происшествия 16.07.2023 в 12:30

В Улан-Удэ шесть человек были спасены на пожаре

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ шесть человек были спасены на пожаре
Минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения подъезд многоквартирного дома был сильно задымлен. До прибытия пожарных 8 жильцов самостоятельно эвакуировались на свежий воздух, еще 6 граждан были спасены по лестничному маршу звеном газодымозащитной службы ПСЧ №1. Пострадавших нет. 

Очаг возгорания ликвидирован в квартире на 1 этаже на площади 1 квадратный метр, стены жилого помещения закопчены на площади 40 кв. м. Предварительной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. 

Сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии рекомендуют использовать только исправное электрическое оборудование. 

- Не используйте самодельные электроприборы. Напомните детям о правилах пожарной безопасности! – призывают в МЧС РФ по РБ. 

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