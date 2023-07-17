Происшествия 17.07.2023 в 10:18

Пьяная автоледи устроила ДТП вблизи Улан-Удэ

В аварии пострадали два человека
A- A+
Текст: Константин Воронов
Пьяная автоледи устроила ДТП вблизи Улан-Удэ
За минувшие выходные в Бурятии произошла 41 авария, в том числе несколько ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканской ГИБДД.

Так, днем в субботу на ул. 70 лет Октября в поселке Саган Нур 29-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», не имеющий прав, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу.

В воскресенье в час ночи на ул. Ленина села Новоильинск 41-летний пьяный водитель «Волги» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения травмы получила 43-летняя пассажирка автомобиля.

Через несколько часов на ул. Медицинская в селе Сотниково 24-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Куб» врезалась в бетонное ограждение. В результате ДТП автоледи и ее 25-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Как отметили в ГИБДД, женщина за рулем «Куба» не имела прав и была пьяна.


Еще одно ДТП случилось вчера днем в Еравнинском районе. Там 46-летний водитель автомобиля «ГАЗ-52», не имеющий прав, ехавший по ул. Ленина в селе Гунда, допустил падение пассажирки во время движения. 33-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии прогнозируют дожди
17.07.2023 в 11:04
В Бурятии у любителя выпить за рулем отобрали автомобиль
17.07.2023 в 10:31
Пьяная автоледи устроила ДТП вблизи Улан-Удэ
17.07.2023 в 10:18
Уровень воды в реках Улан-Удэ немного снизился
17.07.2023 в 09:43
Несколько лесных пожаров возникли в Бурятии из-за сухих гроз
17.07.2023 в 09:31
В Бурятии растет число покусанных собаками детей
17.07.2023 в 09:18
Переоформление полисов ОСАГО для военнослужащих
17.07.2023 в 09:00
В Улан-Удэ прошел митинг в поддержку изменений закона о Байкале
16.07.2023 в 19:29
В Улан-Удэ из-за ремонта закроют участок дороги
16.07.2023 в 17:10
Улан-удэнцы возмущены поведением очередного автохама
16.07.2023 в 16:53
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июля

Читайте также
В Бурятии у любителя выпить за рулем отобрали автомобиль
Сельчанин дважды попался инспекторам ГИБДД в пьяном виде
17.07.2023 в 10:31
В Бурятии растет число покусанных собаками детей
Всего с начала года зафиксировано более тысячи нападений животных на человека
17.07.2023 в 09:18
В Улан-Удэ шесть человек были спасены на пожаре
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования
16.07.2023 в 12:30
В Бурятии один человек утонул, а второй пропал при купании
Поиски 27-летнего парня продолжаются
16.07.2023 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru