Пьяная автоледи устроила ДТП вблизи Улан-Удэ

Через несколько часов на ул. Медицинская в селе Сотниково 24-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Куб» врезалась в бетонное ограждение. В результате ДТП автоледи и ее 25-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Как отметили в ГИБДД, женщина за рулем «Куба» не имела прав и была пьяна.





За минувшие выходные в Бурятии произошла 41 авария, в том числе несколько ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканской ГИБДД.Так, днем в субботу на ул. 70 лет Октября в поселке Саган Нур 29-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», не имеющий прав, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу.В воскресенье в час ночи на ул. Ленина села Новоильинск 41-летний пьяный водитель «Волги» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения травмы получила 43-летняя пассажирка автомобиля.Еще одно ДТП случилось вчера днем в Еравнинском районе. Там 46-летний водитель автомобиля «ГАЗ-52», не имеющий прав, ехавший по ул. Ленина в селе Гунда, допустил падение пассажирки во время движения. 33-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии