В Бурятии у любителя выпить за рулем отобрали автомобиль

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Кырен, который дважды управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2022 году мужчина привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Не сделав должных выводов, в апреле 2023 года он вновь сел за руль своего автомобиля после употребления спиртного.Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на полтора года. Автомобиль марки «Тойота Краун», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.Фото: «Номер один»