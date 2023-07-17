Происшествия 17.07.2023 в 10:31

В Бурятии у любителя выпить за рулем отобрали автомобиль

Сельчанин дважды попался инспекторам ГИБДД в пьяном виде
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии у любителя выпить за рулем отобрали автомобиль
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Кырен, который дважды управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2022 году мужчина привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Не сделав должных выводов, в апреле 2023 года он вновь сел за руль своего автомобиля после употребления спиртного.

Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на полтора года. Автомобиль марки «Тойота Краун», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.

Фото: «Номер один»
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