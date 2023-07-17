В Улан-Удэ вор залез в квартиру через незапертое окно второго этажа

В Улан-Удэ сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из квартиры. Злоумышленник проник в помещение через незапертое окно на втором этаже.Как рассказали в МВД Бурятии, 30-летний мужчина после ночных игр в компьютерном клубе и распития на улице спиртного заметил, что в соседнем доме открыто окно. Через козырек над входной дверью он проник в чужое жилище, где спали бабушка с внучкой, и из спальни похитил их телефоны. Кроме того, он прихватил из прихожей принадлежащие им дамские сумки.Осмотрев на улице сумки, злоумышленник избавился от них, забрав только банковскую карту. Еще одну карту он нашел в чехле гаджета девушки. Ими он оплатил покупки в магазинах на общую сумму в 2,5 тысячи рублей.Полицейские задержали злоумышленника, когда тот спустя время попытался сбыть похищенные телефоны.«Подозреваемый ранее был судим за грабеж и наркопреступления. Нигде не работает. Телефоны у него изъяты, банковские карты он разорвал и выбросил. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»