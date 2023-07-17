Происшествия 17.07.2023 в 13:03
В Улан-Удэ вор залез в квартиру через незапертое окно второго этажа
Жильцы в это время спали и ничего не заметили
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из квартиры. Злоумышленник проник в помещение через незапертое окно на втором этаже.
Как рассказали в МВД Бурятии, 30-летний мужчина после ночных игр в компьютерном клубе и распития на улице спиртного заметил, что в соседнем доме открыто окно. Через козырек над входной дверью он проник в чужое жилище, где спали бабушка с внучкой, и из спальни похитил их телефоны. Кроме того, он прихватил из прихожей принадлежащие им дамские сумки.
Осмотрев на улице сумки, злоумышленник избавился от них, забрав только банковскую карту. Еще одну карту он нашел в чехле гаджета девушки. Ими он оплатил покупки в магазинах на общую сумму в 2,5 тысячи рублей.
Полицейские задержали злоумышленника, когда тот спустя время попытался сбыть похищенные телефоны.
«Подозреваемый ранее был судим за грабеж и наркопреступления. Нигде не работает. Телефоны у него изъяты, банковские карты он разорвал и выбросил. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в МВД Бурятии, 30-летний мужчина после ночных игр в компьютерном клубе и распития на улице спиртного заметил, что в соседнем доме открыто окно. Через козырек над входной дверью он проник в чужое жилище, где спали бабушка с внучкой, и из спальни похитил их телефоны. Кроме того, он прихватил из прихожей принадлежащие им дамские сумки.
Осмотрев на улице сумки, злоумышленник избавился от них, забрав только банковскую карту. Еще одну карту он нашел в чехле гаджета девушки. Ими он оплатил покупки в магазинах на общую сумму в 2,5 тысячи рублей.
Полицейские задержали злоумышленника, когда тот спустя время попытался сбыть похищенные телефоны.
«Подозреваемый ранее был судим за грабеж и наркопреступления. Нигде не работает. Телефоны у него изъяты, банковские карты он разорвал и выбросил. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
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