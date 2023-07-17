Жительница Бурятии умерла после нападения насильника

Следственный комитет Бурятии сообщил о раскрытии преступления, совершенного в отношении 53-летней жительницы Кабанска. Тело женщины без видимых телесных повреждений обнаружили утром 13 июля в её доме в райцентре. В ходе судебно-медицинского исследования выяснилось, что потерпевшая скончалась в результате травматического повреждения внутренних половых органов. По данному факту было возбуждено уголовное дело и начато расследование.Соседи сообщили следствию, что к потерпевшей накануне смерти в гости приходил незнакомый мужчина. Его установили и задержали. Доставленный для допроса 48-летний ранее судимый житель одного из соседних поселков сразу написал явку с повинной и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.Мужчина рассказал, что 12 июля, находясь в Кабанске, совершил в отношении местной жительницы насильственные действия сексуального характера, причинив ей повреждения внутренних органов. После этого он скрылся с места происшествия. Потерпевшая за медицинской помощью не обращалась. Следующим утром в результате полученных повреждений она скончалась.«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей). Обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: pixabay.com