Происшествия 19.07.2023 в 10:16

В Бурятии застрелили вышедшего на кладбище медведя

Разрешение на отстрел животного дал Бурприроднадзор
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии застрелили вышедшего на кладбище медведя
В Бурятии застрелили медведя, замеченного на территории нового кладбища в поселке Таксимо, сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».

«В Таксимо был отстрелен один медведь. Это двухгодовалый самец. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет. О том, что медведь вышел в этой местности, стало известно 10 июля. О данной ситуации было доложено руководству Бурприроднадзора. Там незамедлительно приняли решение о регулировании численности медведя по Муйскому району», - рассказал в чате госинспектор Бурприроднадзора Павел Тороев.

Фото: pixabay.com
Теги
медведь

Все новости

В Бурятии более 10 тысяч человек получили поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»
20.07.2023 в 17:52
В Улан-Удэ 11 домов на Шишковке остались вообще без воды
20.07.2023 в 17:36
В Улан-Удэ завершают ремонт коллектора на улице Ключевская
20.07.2023 в 17:24
Жители Бурятии жалуются, что их родственников не пускают в отпуска из зоны СВО
20.07.2023 в 17:08
В Улан-Удэ нашли останки шести человек
20.07.2023 в 16:45
Бизнесмены Бурятии дадут скидки участникам СВО и их семьям
20.07.2023 в 16:05
В Бурятии сотрудница ГИБДД спасла от обмана пожилую женщину
20.07.2023 в 15:54
В Бурятии собака покусала 7-летнего ребенка
20.07.2023 в 15:13
В Бурятии пожар оставил семью без крыши над головой
20.07.2023 в 14:32
В Бурятии в 2023 году построят еще 18 модульных гостиниц
20.07.2023 в 14:17
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июля

Читайте также
В Улан-Удэ 11 домов на Шишковке остались вообще без воды
Сроки устранения аварии пока не известны
20.07.2023 в 17:36
В Улан-Удэ нашли останки шести человек
Сейчас на месте страшной находки работают следователи
20.07.2023 в 16:45
В Бурятии сотрудница ГИБДД спасла от обмана пожилую женщину
Ей долго пришлось убеждать пенсионерку, чтобы она не переводила деньги аферистам
20.07.2023 в 15:54
В Бурятии собака покусала 7-летнего ребенка
Происшествием уже занялась прокуратура
20.07.2023 в 15:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru