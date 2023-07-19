Происшествия 19.07.2023 в 10:16
В Бурятии застрелили вышедшего на кладбище медведя
Разрешение на отстрел животного дал Бурприроднадзор
Текст: Константин Воронов
В Бурятии застрелили медведя, замеченного на территории нового кладбища в поселке Таксимо, сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».
«В Таксимо был отстрелен один медведь. Это двухгодовалый самец. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет. О том, что медведь вышел в этой местности, стало известно 10 июля. О данной ситуации было доложено руководству Бурприроднадзора. Там незамедлительно приняли решение о регулировании численности медведя по Муйскому району», - рассказал в чате госинспектор Бурприроднадзора Павел Тороев.
Фото: pixabay.com
«В Таксимо был отстрелен один медведь. Это двухгодовалый самец. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет. О том, что медведь вышел в этой местности, стало известно 10 июля. О данной ситуации было доложено руководству Бурприроднадзора. Там незамедлительно приняли решение о регулировании численности медведя по Муйскому району», - рассказал в чате госинспектор Бурприроднадзора Павел Тороев.
Фото: pixabay.com
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