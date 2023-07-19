Происшествия 19.07.2023 в 10:55
В Бурятии потушили все лесные пожары
На утро 19 июля возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Текст: Константин Воронов
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали два лесных пожара в Баргузинском районе. Они возникли ранее из-за сухих гроз.
«На тушении работали 102 сотрудника из числа лесной охраны, пожарных-десантников и арендаторов. Было задействовано 21 единица лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 5 га. Наутро 19 июля лесных пожаров в республике не зарегистрировано», - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как уточнили в агентстве, с начала особого противопожарного режима сотрадниками РАЛХа составлено 548 протоколов по статье 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Рассмотрено 222 дела, к ответственности привлечены 210 лиц. В том числе вынесено 110 предупреждений, наложено 100 штрафов на сумму почти 3 млн. рублей. Взыскано 10 штрафов на сумму более 170 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
«На тушении работали 102 сотрудника из числа лесной охраны, пожарных-десантников и арендаторов. Было задействовано 21 единица лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 5 га. Наутро 19 июля лесных пожаров в республике не зарегистрировано», - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как уточнили в агентстве, с начала особого противопожарного режима сотрадниками РАЛХа составлено 548 протоколов по статье 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Рассмотрено 222 дела, к ответственности привлечены 210 лиц. В том числе вынесено 110 предупреждений, наложено 100 штрафов на сумму почти 3 млн. рублей. Взыскано 10 штрафов на сумму более 170 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
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