Происшествия 19.07.2023 в 10:55

В Бурятии потушили все лесные пожары

На утро 19 июля возгораний в лесах республики не зарегистрировано
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии потушили все лесные пожары
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали два лесных пожара в Баргузинском  районе. Они возникли ранее из-за сухих гроз.

«На тушении работали 102 сотрудника из числа лесной охраны, пожарных-десантников и арендаторов. Было задействовано 21 единица лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 5 га. Наутро 19 июля лесных пожаров в республике не зарегистрировано», - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как уточнили в агентстве, с начала особого противопожарного режима сотрадниками РАЛХа составлено 548 протоколов по статье 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Рассмотрено 222 дела, к ответственности привлечены 210 лиц. В том числе вынесено 110 предупреждений, наложено 100 штрафов на сумму почти 3 млн. рублей. Взыскано 10 штрафов на сумму более 170 тысяч рублей.  

Фото: «Номер один»
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с 19 по 25 июля

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