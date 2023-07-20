В Бурятии собака покусала 7-летнего ребенка

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту нападения собаки на 7-летнего ребенка в Северобайкальске.«Надзорный орган проверит исполнение органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами законодательства в сфере обращения с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.Как передает вайбер-чат «Северобайкальск-инфо.24/7», нападение собаки произошло вчера на Ленинградском проспекте. О состоянии покусанного ребенка не сообщается.Фото: «Номер один»