Происшествия 20.07.2023 в 15:13
В Бурятии собака покусала 7-летнего ребенка
Происшествием уже занялась прокуратура
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту нападения собаки на 7-летнего ребенка в Северобайкальске.
«Надзорный орган проверит исполнение органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами законодательства в сфере обращения с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Как передает вайбер-чат «Северобайкальск-инфо.24/7», нападение собаки произошло вчера на Ленинградском проспекте. О состоянии покусанного ребенка не сообщается.
Фото: «Номер один»
«Надзорный орган проверит исполнение органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами законодательства в сфере обращения с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Как передает вайбер-чат «Северобайкальск-инфо.24/7», нападение собаки произошло вчера на Ленинградском проспекте. О состоянии покусанного ребенка не сообщается.
Фото: «Номер один»