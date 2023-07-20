В Улан-Удэ нашли останки шести человек

«В настоящее время из земли извлечены останки шести человек. Осмотр места происшествия с углублением и расширением ямы продолжается. Сделаны предварительные выводы, что костные останки и вещи находились в земле достаточно длительное время. Не исключено, что обнаруженное захоронение по времени относится к началу-середине прошлого столетия. После извлечения останки будут переданы экспертам для проведения судебно-медицинских исследований и более точного определения времени смерти людей», - рассказали в Следственном комитете.







20 июля в Улан-Удэ во время земляных работ на одном из участков в 125-м микрорайоне были обнаружены человеческие кости вместе с фрагментами одежды и утвари. По данному факту Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.Как сообщили в следственном ведомстве, останки людей, а также сохранившиеся фрагменты предметов одежды, в том числе старинный берестяной туесок, обнаружили в секторе частной застройки на глубине 1,5-2 метра от поверхности.Фото: Следственный комитет Бурятии