Происшествия 20.07.2023 в 17:36
В Улан-Удэ 11 домов на Шишковке остались вообще без воды
Сроки устранения аварии пока не известны
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ при ремонте тепломагистрали №3 подрядчик повредил чугунный водовод диаметром 200 мм. В результате 11 многоквартирных домов остались без холодной воды.
«Под отключение попадает улица Юного Коммунара, частично ул. Пушкина, ул. Сенчихина. Два административных здания - детский сад и реабилитационный центр - также будут отключены от холодного водоснабжения», - сообщили в «Водоканале».
В настоящее время на место уже прибыла ремонтная бригада предприятия. Она проводит обследование сетей и определяет характер повреждения водовода.
Напомним, из-за ремонта теплотрассы жители этих улиц с мая сидят без горячей воды. Её обещают вернуть только к 20 августа. По той же причине – ремонт теплосети – на Шишковку несколько дней не будут ходить трамваи.
Предварительный список домов, попадающих под ограничение водоснабжения:
Ул. Юного Коммунара, 1, 6;
Ул. Пушкина, 18, 22, 24, 24а, 24б, 35, 35а;
Ул. Сенчихина 18, 20;
Ул. Гагарина, 48;
Ул. Пушкина, 20 (детский сад)
Ул. Шульца, 40 (реабилитационный центр)
Подвоз воды организован, заверили в «Водоканале».
Фото: «Номер один»
«Под отключение попадает улица Юного Коммунара, частично ул. Пушкина, ул. Сенчихина. Два административных здания - детский сад и реабилитационный центр - также будут отключены от холодного водоснабжения», - сообщили в «Водоканале».
В настоящее время на место уже прибыла ремонтная бригада предприятия. Она проводит обследование сетей и определяет характер повреждения водовода.
Напомним, из-за ремонта теплотрассы жители этих улиц с мая сидят без горячей воды. Её обещают вернуть только к 20 августа. По той же причине – ремонт теплосети – на Шишковку несколько дней не будут ходить трамваи.
Предварительный список домов, попадающих под ограничение водоснабжения:
Ул. Юного Коммунара, 1, 6;
Ул. Пушкина, 18, 22, 24, 24а, 24б, 35, 35а;
Ул. Сенчихина 18, 20;
Ул. Гагарина, 48;
Ул. Пушкина, 20 (детский сад)
Ул. Шульца, 40 (реабилитационный центр)
Подвоз воды организован, заверили в «Водоканале».
Фото: «Номер один»
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