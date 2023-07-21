В Улан-Удэ пьяный парень угодил под машину

ДТП произошло вечером 20 июля на ул. Магистральной в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 32-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 22-летнего пешехода. Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.Как отметили в Госавтоинспекции, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода, а пострадавший парень был пьян.Еще одно «пьяное» ДТП произошло ночью в селе Кабанск. Там на ул. Полевая нетрезвая 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Фит» не справилась с управлением и врезалась в бетонный гараж. В результате аварии в больницу попала 42-летняя пассажирка машины.Фото: ГИБДД Бурятии