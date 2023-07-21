В Бурятии сельский вор уснул в библиотеке

Ночью в Росгвардию Бурятии поступило сообщение о проникновении в Тункинскую районную библиотеку в поселке Кырен. Во время обхода сторож учреждения обнаружил в здании разбитое окно и сразу сообщил об этом правоохранителям.«Прибыв на место, росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции обнаружили внутри здания спящего мужчину. Как выяснилось, пьяный молодой человек выбил оконное стекло и залез в кабинет. Уже внутри он захотел попить и добрался до кухни, где после утоления жажды уснул. В кармане у задержанного была обнаружена рация, которую он похитил в одном из кабинетов библиотеки», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанным оказался ранее судимый 20-летний местный житель. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии