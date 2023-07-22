Происшествия 22.07.2023 в 09:58

Мошенники выудили из жительницы Улан-Удэ более 3 миллионов рублей

Всего за неделю жертвами аферистов стали 79 жителей республики
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Текст: Константин Воронов
Мошенники выудили из жительницы Улан-Удэ более 3 миллионов рублей
В Бурятии за последнюю неделю жертвами интернет-преступников стали еще 79 человек. Всего с начала года от рук аферистов пострадал уже 1361 житель республики, сообщили сегодня в прокуратуре.

Общий причиненный ущерб составил 355 млн рублей (+20 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных средств за эту неделю составила 3,2 млн рублей. Её мошенникам отдала жительница Улан-Удэ.

«На сотовый телефон горожанки поступил звонок от неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что мошенники пытаются похитить денежные средства с ее банковского счета. Для того, чтобы защитить себя от злоумышленников, необходимо получить в банке кредит и перевести средства на безопасный счет.Требования злоумышленника потерпевшая выполнила, оформила кредит и перевела 3,2 млн рублей на счет мошенника», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Фото: «Номер один»
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