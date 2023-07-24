Происшествия 24.07.2023 в 09:11

В Бурятии на пожаре погиб мужчина

Огонь уничтожил дом, зимовье и сарай в Тункинском районе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
Во второй половине дня 23 июля на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании жилого дома и надворных построек в улусе Далахай Тункинского района.

«До прибытия пожарных подразделений на месте был обнаружен мужчина без признаков жизни. Всего в тушении было задействовано 7 человек личного состава и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 124 кв.м., огнем уничтожены дом, зимовье и сарай», - рассказали в МЧС Бурятии.  

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС Бурятии
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