В Бурятии на пожаре погиб мужчина

Во второй половине дня 23 июля на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании жилого дома и надворных построек в улусе Далахай Тункинского района.«До прибытия пожарных подразделений на месте был обнаружен мужчина без признаков жизни. Всего в тушении было задействовано 7 человек личного состава и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 124 кв.м., огнем уничтожены дом, зимовье и сарай», - рассказали в МЧС Бурятии.Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.Фото: МЧС Бурятии