В Бурятии любительница выпить за рулем лишилась «шестерки»

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней жительницы поселка Майский. Женщина обвинялась в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.«В 2022 году обвиняемая привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в апреле этого года женщина после распития спиртного в гостях у подруги вновь села за руль автомобиля. По пути домой её остановили сотрудники полиции», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал сельчанку виновной и приговорил к 280 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Автомобиль ВАЗ-21063, на котором ехала пьяная женщина, конфискован в доход государства.Фото: «Номер один»