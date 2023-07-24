Происшествия 24.07.2023 в 14:20

В Бурятии любительница выпить за рулем лишилась «шестерки»

Также женщине придется отработать 280 часов на благо общества
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии любительница выпить за рулем лишилась «шестерки»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней жительницы поселка Майский. Женщина обвинялась в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«В 2022 году обвиняемая привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в апреле этого года женщина после распития спиртного в гостях у подруги вновь села за руль автомобиля. По пути домой её остановили сотрудники полиции», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал сельчанку виновной и приговорил к 280 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Автомобиль ВАЗ-21063, на котором ехала пьяная женщина, конфискован в доход государства.

Фото: «Номер один»
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