Происшествия 24.07.2023 в 15:11

В Бурятии многодетный отец стал фигурантом уголовного дела

Мужчина незаконно срубил 22 сосны для постройки веранды
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии многодетный отец стал фигурантом уголовного дела
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Бичурского района. Его подозревают в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Ущерб от действий сельчанина составил около 600 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, нелегальную заготовку древесины лесники обнаружили 5 июля во время рейда. 22 сосны (а это более 17 кубометров) были спилены на территории защитных и эксплуатационных лесов в Буйском сельском участковом лесничестве. При этом большую часть деревьев злоумышленник, раскряжевав, уже вывез. На лесоучастке оставались лишь четыре дерева и порубочные остатки. На земле отчетливо просматривались следы шин трактора и волочения древесины, по которым вскоре был установлен и задержан подозреваемый – житель находящегося неподалеку села.

Мужчина признался, что двумя неделями ранее осуществил заготовку лесных насаждений, а накануне на своем тракторе транспортировал домой лесоматериал. Спиленные деревья он планировал использовать для пристройки к дому веранды.

«Гражданин является многодетным отцом, но нигде не работает. Бензопила, трактор, а также выгруженная около ограды дома заготовленная древесина у него изъяты полицейскими», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»
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черные лесорубы

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