В Бурятии водитель опрокинул грузовик из-за лошадей

ДТП произошло вечером 22 июля на 431-м км федеральной трассы «Байкал» в Иволгинском районе.«35-летний водитель автомобиля «Вольво», уходя от наезда на лошадей, совершил съезд с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы лица и головы, он госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии