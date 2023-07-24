Происшествия 24.07.2023 в 15:53

В Бурятии водитель опрокинул грузовик из-за лошадей

На федеральной трассе животные выбежали на дорогу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель опрокинул грузовик из-за лошадей
ДТП произошло вечером 22 июля на 431-м км федеральной трассы «Байкал» в Иволгинском районе.

«35-летний водитель автомобиля «Вольво», уходя от наезда на лошадей, совершил съезд с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы лица и головы, он госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Фото: ГИБДД Бурятии
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