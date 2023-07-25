Житель Улан-Удэ почти полностью разделся перед обворованной горожанкой

Днем 24 июля в полицию Улан-Удэ обратилась 42-летняя горожанка с заявлением о краже денег в маршрутном такси. Женщина сообщила, что в преступлении подозревает мужчину, который подсел к ней в автобусе. С незнакомцем она беседовала в течение некоторого времени, пока перед выходом не обнаружила пропажу из спортивной сумки кошелька с 10 тысячами рублей. Пассажир любезно предложил рассчитаться за её поездку и вместе с ней вышел на остановке.Женщина стала предъявлять претензии гражданину и требовать вернуть имущество. Однако тот отдал лишь пустой кошелек, утверждая, что денег у него нет. Чтобы улан-удэнка убедилась в правдивости его слов, мужчина предложил обыскать его и скинул с себя почти всю одежду.«Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Его установлению способствовала запись с камеры АПК «Безопасный город» в районе остановки. Злоумышленник - ранее неоднократно судимый за карманные и квартирные кражи 30-летний работник производственного предприятия. Он пояснил, что совершил преступление, воспользовавшись нетрезвым состоянием женщины. Причиненный ущерб горожанин уже возместил», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, в настоящее время мужчина также привлекается к уголовной ответственности за кражу скота в Мухоршибирском районе. Подрабатывая пастухом на животноводческой стоянке, он вместе с коллегой забил одну из коров. Сдать мясо мужчины не успели: за разделыванием туши их застал хозяин.Фото: pixabay.com