Происшествия 26.07.2023 в 09:39

Жителя Улан-Удэ осудили за убийство и изнасилование 16-летней давности

Раскрыть дело помогли найденные на месте преступления отпечатки пальцев
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жителя Улан-Удэ осудили за убийство и изнасилование 16-летней давности
Заиграевский районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Улан-Удэ, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве, совершенном 16 лет назад.

В апреле этого года «Номер один» рассказывал подробности раскрытия этого преступления. Напомним, летом 2006 года маленькое село Горхон содрогнулось от страшной трагедии – в собственном доме нашли убитой молодую девушку. Ей было чуть больше 20 лет. Неизвестный забил сельчанку кирпичом и ударил ножом в грудь. Спустя несколько дней после убийства истерзанное тело несчастной обнаружила мама, которая пришла в гости к дочке. Позже эксперты установили, что перед убийством девушку изнасиловали.

Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. Но работу над делом следователи не прекращали.

Еще в 2006 году на месте преступления нашли отпечатки пальцев, но тогда по ним не было никаких совпадений. Выйти на след удалось при вновь инициированной проверке – в базе данных нашли совпадение с отпечатками пальцев 33-летнего мужчины. На момент совершения преступления ему было всего 16 лет.

«В ходе проведенного допроса мужчина отрицал свою причастность к убийству и утверждал, что проживал в другом районе. Однако следствие установило, что у него в селе Горхон проживала бабушка, и летом 2006 года, будучи подростком, он приехал к ней на каникулы и жил там. В ходе исследования на полиграфе у мужчины обнаружили реакции, свидетельствующие, что он обладает детальной информацией о совершенном преступлении», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.

Ознакомившись с полученными выводами и собранными доказательствами, мужчина не стал больше отрицать вину. Он признался в убийстве и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Как выяснилось, в тот день, находясь в Горхоне, 16-летний школьник с компанией местной молодежи изрядно выпил. Затем подростки зашли к знакомой девушке, которую пригласили с собой, но она отказалась и осталась дома.

Позднее юноша, расставшись с приятелями, вернулся к девушке домой и предложил вступить в интимные отношения. После отказа злоумышленник напал на потерпевшую, обломком кирпича нанес удары по голове, после чего изнасиловал. Затем, опасаясь ответственности за совершенное преступление, он вновь стал с силой наносить своей жертве удары фрагментом кирпича по голове и добил её ударом ножа в грудь, после чего скрылся.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Заиграевский райсуд признал мужчину виновным в убийстве, сопряженном с изнасилованием.

«Суд с учетом несовершеннолетнего возраста виновного на момент совершения преступления и других смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск матери девушки о возмещении причиненного преступлением морального вреда в размере 3,5 млн рублей», - рассказали в прокуратуре.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото: «Номер один»
Теги
убийство изнасилование

Все новости

Жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды
26.07.2023 в 10:59
В Улан-Удэ художники пытаются изменить у горожан восприятие «старого города»
26.07.2023 в 10:48
В Бурятии строят мост из лиственницы
26.07.2023 в 10:39
В Улан-Удэ ночью горел автомобиль
26.07.2023 в 10:12
В Бурятии назначен новый прокурор Прибайкальского района
26.07.2023 в 09:53
Жителя Улан-Удэ осудили за убийство и изнасилование 16-летней давности
26.07.2023 в 09:39
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
26.07.2023 в 09:14
Ноу- хау для больных
26.07.2023 в 09:00
Перевод денег мошенникам
26.07.2023 в 09:00
В Улан-Удэ взбунтовались жители «Стеколки»
26.07.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 26 июля по 1 августа

Читайте также
В Улан-Удэ ночью горел автомобиль
Причиной возгорания стало короткое замыкание
26.07.2023 в 10:12
Житель Улан-Удэ почти полностью разделся перед обворованной горожанкой
Таким образом мужчина хотел убедить улан-удэнку, что не крал её деньги
25.07.2023 в 16:38
«Бесстыжие, мы дочку пальцем не трогали!»
Родителей девочки, которая выпила йогурт и умерла, обвинили в ее избиении
25.07.2023 в 16:28
В Прибайкальском районе Бурятии потушен двухквартирный жилой дом
В тушении приняли участники пожарно-тактических учений, прибывших в это же село
25.07.2023 в 15:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru