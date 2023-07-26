Происшествия 26.07.2023 в 09:39
Жителя Улан-Удэ осудили за убийство и изнасилование 16-летней давности
Раскрыть дело помогли найденные на месте преступления отпечатки пальцев
Текст: Константин Воронов
Заиграевский районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Улан-Удэ, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве, совершенном 16 лет назад.
В апреле этого года «Номер один» рассказывал подробности раскрытия этого преступления. Напомним, летом 2006 года маленькое село Горхон содрогнулось от страшной трагедии – в собственном доме нашли убитой молодую девушку. Ей было чуть больше 20 лет. Неизвестный забил сельчанку кирпичом и ударил ножом в грудь. Спустя несколько дней после убийства истерзанное тело несчастной обнаружила мама, которая пришла в гости к дочке. Позже эксперты установили, что перед убийством девушку изнасиловали.
Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. Но работу над делом следователи не прекращали.
Еще в 2006 году на месте преступления нашли отпечатки пальцев, но тогда по ним не было никаких совпадений. Выйти на след удалось при вновь инициированной проверке – в базе данных нашли совпадение с отпечатками пальцев 33-летнего мужчины. На момент совершения преступления ему было всего 16 лет.
«В ходе проведенного допроса мужчина отрицал свою причастность к убийству и утверждал, что проживал в другом районе. Однако следствие установило, что у него в селе Горхон проживала бабушка, и летом 2006 года, будучи подростком, он приехал к ней на каникулы и жил там. В ходе исследования на полиграфе у мужчины обнаружили реакции, свидетельствующие, что он обладает детальной информацией о совершенном преступлении», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Ознакомившись с полученными выводами и собранными доказательствами, мужчина не стал больше отрицать вину. Он признался в убийстве и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.
Как выяснилось, в тот день, находясь в Горхоне, 16-летний школьник с компанией местной молодежи изрядно выпил. Затем подростки зашли к знакомой девушке, которую пригласили с собой, но она отказалась и осталась дома.
Позднее юноша, расставшись с приятелями, вернулся к девушке домой и предложил вступить в интимные отношения. После отказа злоумышленник напал на потерпевшую, обломком кирпича нанес удары по голове, после чего изнасиловал. Затем, опасаясь ответственности за совершенное преступление, он вновь стал с силой наносить своей жертве удары фрагментом кирпича по голове и добил её ударом ножа в грудь, после чего скрылся.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Заиграевский райсуд признал мужчину виновным в убийстве, сопряженном с изнасилованием.
«Суд с учетом несовершеннолетнего возраста виновного на момент совершения преступления и других смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск матери девушки о возмещении причиненного преступлением морального вреда в размере 3,5 млн рублей», - рассказали в прокуратуре.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.
Фото: «Номер один»
В апреле этого года «Номер один» рассказывал подробности раскрытия этого преступления. Напомним, летом 2006 года маленькое село Горхон содрогнулось от страшной трагедии – в собственном доме нашли убитой молодую девушку. Ей было чуть больше 20 лет. Неизвестный забил сельчанку кирпичом и ударил ножом в грудь. Спустя несколько дней после убийства истерзанное тело несчастной обнаружила мама, которая пришла в гости к дочке. Позже эксперты установили, что перед убийством девушку изнасиловали.
Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. Но работу над делом следователи не прекращали.
Еще в 2006 году на месте преступления нашли отпечатки пальцев, но тогда по ним не было никаких совпадений. Выйти на след удалось при вновь инициированной проверке – в базе данных нашли совпадение с отпечатками пальцев 33-летнего мужчины. На момент совершения преступления ему было всего 16 лет.
«В ходе проведенного допроса мужчина отрицал свою причастность к убийству и утверждал, что проживал в другом районе. Однако следствие установило, что у него в селе Горхон проживала бабушка, и летом 2006 года, будучи подростком, он приехал к ней на каникулы и жил там. В ходе исследования на полиграфе у мужчины обнаружили реакции, свидетельствующие, что он обладает детальной информацией о совершенном преступлении», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Ознакомившись с полученными выводами и собранными доказательствами, мужчина не стал больше отрицать вину. Он признался в убийстве и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.
Как выяснилось, в тот день, находясь в Горхоне, 16-летний школьник с компанией местной молодежи изрядно выпил. Затем подростки зашли к знакомой девушке, которую пригласили с собой, но она отказалась и осталась дома.
Позднее юноша, расставшись с приятелями, вернулся к девушке домой и предложил вступить в интимные отношения. После отказа злоумышленник напал на потерпевшую, обломком кирпича нанес удары по голове, после чего изнасиловал. Затем, опасаясь ответственности за совершенное преступление, он вновь стал с силой наносить своей жертве удары фрагментом кирпича по голове и добил её ударом ножа в грудь, после чего скрылся.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Заиграевский райсуд признал мужчину виновным в убийстве, сопряженном с изнасилованием.
«Суд с учетом несовершеннолетнего возраста виновного на момент совершения преступления и других смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск матери девушки о возмещении причиненного преступлением морального вреда в размере 3,5 млн рублей», - рассказали в прокуратуре.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.
Фото: «Номер один»
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