Женщина утонула в Бурятии во время купания в реке

25 июля в peкe Бapгyзин утонула 46-летняя женщина. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, она купалась в запрещенном для купания месте вблизи села Курумкан. Сегодня спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда МЧС России приступили к поискам утонувшей.Также сегодня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы возобновили поиски 23-летнего мужчины, который утонул 5 июля во время рыбалки на Селенге. Ранее спасатели обследовали 57 км² береговой линии и акватории Селенги, однако поиски тела мужчины результатов не дали.Как уточнили в агентстве, всего с начала летнего купального сезона на водоёмах Бурятии утонули 13 человек, среди которых 7 детей.Фото: «Номер один»