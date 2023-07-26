Происшествия 26.07.2023 в 16:16

Женщина утонула в Бурятии во время купания в реке

Сейчас спасатели ищут её тело
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Текст: Константин Воронов
Женщина утонула в Бурятии во время купания в реке
25 июля в peкe Бapгyзин утонула 46-летняя женщина. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, она купалась в запрещенном для купания месте вблизи села Курумкан. Сегодня спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда МЧС России приступили к поискам утонувшей.

Также сегодня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы возобновили поиски 23-летнего мужчины, который утонул 5 июля во время рыбалки на Селенге. Ранее спасатели обследовали 57 км² береговой линии и акватории Селенги, однако поиски тела мужчины результатов не дали.

Как уточнили в агентстве, всего с начала летнего купального сезона на водоёмах Бурятии утонули 13 человек, среди которых 7 детей.

Фото: «Номер один»
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