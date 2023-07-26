Происшествия 26.07.2023 в 17:42

В Бурятии 18-летний сельчанин убил мужчину за давние домогательства к своей девушке

Парень тщательно замёл следы преступления, но это ему не помогло
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 18-летний сельчанин убил мужчину за давние домогательства к своей девушке
Днем 22 июля в одном из домов в селе Илька нашли тело 30-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, груди, живота и конечностей. По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело и приступили к расследованию.

Вскоре по подозрению в совершении преступления силовики задержали 18-летнего сельчанина. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый встречался с девушкой, проживающей в Ильке. Позже он узнал, что несколько лет назад она подверглась домогательствам со стороны взрослого местного жителя. Решив разобраться с ним, юноша ночью 20 июля взял нож, пришел домой к мужчине и после непродолжительного разговора напал на него, нанеся множество ударов. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

После расправы парень покинул дом, помылся в реке, сменил одежду, а окровавленные вещи вместе с ножом сложил в рюкзак и выбросил в колодец с отходами в другом населенном пункте, предварительно распылив на него аэрозоль от собак. Однако, несмотря на принятые меры, вскоре юношу удалось изобличить и задержать.

«В настоящее время молодому человеку уже предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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