В Бурятии 18-летний сельчанин убил мужчину за давние домогательства к своей девушке

Днем 22 июля в одном из домов в селе Илька нашли тело 30-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, груди, живота и конечностей. По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело и приступили к расследованию.Вскоре по подозрению в совершении преступления силовики задержали 18-летнего сельчанина. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый встречался с девушкой, проживающей в Ильке. Позже он узнал, что несколько лет назад она подверглась домогательствам со стороны взрослого местного жителя. Решив разобраться с ним, юноша ночью 20 июля взял нож, пришел домой к мужчине и после непродолжительного разговора напал на него, нанеся множество ударов. От полученных ран потерпевший скончался на месте.После расправы парень покинул дом, помылся в реке, сменил одежду, а окровавленные вещи вместе с ножом сложил в рюкзак и выбросил в колодец с отходами в другом населенном пункте, предварительно распылив на него аэрозоль от собак. Однако, несмотря на принятые меры, вскоре юношу удалось изобличить и задержать.«В настоящее время молодому человеку уже предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии