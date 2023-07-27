В Бурятии пьяный водитель лишил жизни ребенка

По данным ГИБДД, виновник аварии в компании друзей возвращался с отдыха на одном из водоемов республики. Мужчина был пьян.





Трагическое ДТП произошло вечером 26 июля на автодороге в 3 км от села Иволгинск.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» врезался в едущую впереди «Камри» под управлением 37-летней женщины. От удара её автомобиль вылетел в кювет и перевернулся в ров.«В результате ДТП женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована. Её 12-летняя дочь, находившаяся на заднем пассажирском сидении, погибла», - рассказали в Госавтоинспекции».Фото: ГИБДД Бурятии