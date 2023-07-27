Пьяного водителя задержали росгвардейцы на севере Бурятии

Вечером в полицию Таксимо поступило сообщение от жителей о том, что по улицам поселка ездит автомобиль «Нива», водитель которого, предположительно, пьян. Информацию о нарушителе передали наружным нарядам правоохранителей.«В ходе патрулирования поселка экипаж Росгвардии заметил белую «Ниву» на одной из улиц. Автомобиль двигался, нарушая правила дорожного движения. Для предотвращения аварийной ситуации росгвардейцы совместно с инспекторами ГИБДД остановили машину и задержали водителя», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Нарушителем оказался 39-летний житель Таксимо, который ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Мужчину доставили в полицию, теперь ему грозит уже уголовная ответственность. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.Фото: Росгвардия Бурятии