Происшествия 27.07.2023 в 15:45

Пьяного водителя задержали росгвардейцы на севере Бурятии

О нарушителе в полицию сообщили местные жители
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Текст: Константин Воронов
Пьяного водителя задержали росгвардейцы на севере Бурятии
Вечером в полицию Таксимо поступило сообщение от жителей о том, что по улицам поселка ездит автомобиль «Нива», водитель которого, предположительно, пьян. Информацию о нарушителе передали наружным нарядам правоохранителей.

«В ходе патрулирования поселка экипаж Росгвардии заметил белую «Ниву» на одной из улиц. Автомобиль двигался, нарушая правила дорожного движения. Для предотвращения аварийной ситуации росгвардейцы совместно с инспекторами ГИБДД остановили машину и задержали водителя», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Нарушителем оказался 39-летний житель Таксимо, который ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Мужчину доставили в полицию, теперь ему грозит уже уголовная ответственность. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

Фото: Росгвардия Бурятии
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