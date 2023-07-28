В Бурятии осудили браконьеров из Забайкалья

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении четырех жителей Забайкальского края. Они обвинялись в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.Браконьеров задержали в феврале этого года в Еравнинском районе Бурятии. Тогда на территории охотничьих угодий инспекторы Бурприроднадзора заметили подозрительный автомобиль УАЗ со следами крови. На требование остановиться водитель не отреагировал, началось преследование.«Через 15 километров удалось задержать автомобиль с четырьмя жителями Забайкальского края. В «уазике» обнаружены семь убитых сибирских косуль, а также много оружия, охотничьи ножи, фары», - рассказали тогда в Бурприроднадзоре.Выяснилось, что мужчины не имели охотничьих билетов и разрешения на добычу охотничьих ресурсов. А для убийства зверей они использовали луч-фару.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал всех фигурантов дела виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1 года 10 месяцев до 2 лет. Огнестрельное оружие и луч-фара у них конфискованы.Причиненный незаконной охотой ущерб в размере 280 тыс. рублей браконьеры возместили полностью.Фото: скриншот видео Бурприроднадзора