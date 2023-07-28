Происшествия 28.07.2023 в 12:03

В Бурятии осудили браконьеров из Забайкалья

Они убили семь косуль в лесах Еравнинского района
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии осудили браконьеров из Забайкалья
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении четырех жителей Забайкальского края. Они обвинялись в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.

Браконьеров задержали в феврале этого года в Еравнинском районе Бурятии. Тогда на территории охотничьих угодий инспекторы Бурприроднадзора заметили подозрительный автомобиль УАЗ со следами крови. На требование остановиться водитель не отреагировал, началось преследование.

«Через 15 километров удалось задержать автомобиль с четырьмя жителями Забайкальского края. В «уазике» обнаружены семь убитых сибирских косуль, а также много оружия, охотничьи ножи, фары», - рассказали тогда в Бурприроднадзоре.

Выяснилось, что мужчины не имели охотничьих билетов и разрешения на добычу охотничьих ресурсов. А для убийства зверей они использовали луч-фару.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал всех фигурантов дела виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1 года 10 месяцев до 2 лет. Огнестрельное оружие и луч-фара у них конфискованы.

Причиненный незаконной охотой ущерб в размере 280 тыс. рублей браконьеры возместили полностью.

Фото: скриншот видео Бурприроднадзора
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