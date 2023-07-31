В районе Бурятии из-за грозы воспламенился лес

Накануне, 30 июля, в Муйском районе случился лесной пожар. Причиной стала гроза. К счастью, пламя не успело разгуляться - на место возгорания быстро вылетели четыре пожарных-десантника. От огня пострадало 0.07 гектара леса.

На утро 31 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Отметим, при обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.







Фото: РАЛХ