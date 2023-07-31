В Бурятии на Байкале отдыхающие москвичи избили пару экскурсоводов

На Байкале в поселке Турка случилось ЧП. Инцидент произошел между двумя местными жителями и двумя туристами из Московской области. Как сообщили в МВД Бурятии, сейчас сотрудники полиции по Прибайкальскому району проводят проверку."Местные жители с травмами обратились за медицинской помощью. В настоящее время полицейскими опрошены все участники и свидетели конфликта. Дознаватели проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции Бурятии.По результатам процессуальной проверки будет принято правовое решение.Подробности случившегося со слов пострадавшей стороны опубликовали в местной группе «Весь Улан-Удэ». Как выяснилось, экскурсоводы - муж и жена. По словам женщины, туристы напали на них в пьяном состоянии, представились сотрудниками таможенной службы, и «мужа избили настолько, что он лежал без сознания на дороге»."Как рассказала пострадавшая, их били ногами по голове, угрожали убийством, в том числе и ребенку пары, угрожали заведением уголовных дел и требовали деньги за их прекращение.После того как муж женщины потерял сознание, "таможенники" заставили отвезти их в соседнее село. Там женщину удерживали, ей чудом удалось сбежать", - сообщили в «Весь Улан-Удэ».По словам жительницы Турки, сейчас ее муж находится в больнице. Разобраться в непростой ситуации и выяснить всю картину произошедшего предстоит правоохранительным органам.Фото: Номер один