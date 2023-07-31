Происшествия 31.07.2023 в 13:26

Прокуратура Бурятии занялась происшествием с 13-летней девочкой

Школьница на автомобиле не справилась с управлением и перевернулась
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии занялась происшествием с 13-летней девочкой
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверки ДТП с участием 13-летней школьницы.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения, профилактики детского травматизма. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Как рассказали ранее в ГИБДД Бурятии, в субботу ночью на ул. Ленина в селе Жаргаланта 13-летняя девочка за рулем автомобиля «Тойота Виш» не справилась с управлением и перевернулась. В результате автоаварии школьница получила тяжелые травмы.

Фото: «Номер один»
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