Прокуратура Бурятии занялась происшествием с 13-летней девочкой

Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверки ДТП с участием 13-летней школьницы.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения, профилактики детского травматизма. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.Как рассказали ранее в ГИБДД Бурятии, в субботу ночью на ул. Ленина в селе Жаргаланта 13-летняя девочка за рулем автомобиля «Тойота Виш» не справилась с управлением и перевернулась. В результате автоаварии школьница получила тяжелые травмы.Фото: «Номер один»