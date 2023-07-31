Жительница Бурятии до смерти обгорела, пытаясь выйти через горящую веранду

В Бурятии отмечается противоречивая ситуация по техногенным пожарам. Количество пожаров упало, но выросла их летальность.«С начала года, по оперативным данным, на территории Бурятии произошло 2824 пожара. Это много для республики. Но, в целом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, ситуация становится лучше - произошло на 777 пожаров меньше», - сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Александр Баранов.Немного улучшилась обстановка с травмированием людей при пожарах. В прошлом году на это время было 53 травмированных, а нынче 43.«Вместе с тем, в Бурятии очень напряженно обстоит ситуация с гибелью людей на пожарах. Сейчас мы имеем увеличение на три случая. Всего 39 случая гибели по состоянию на 31 июля. На аналогичную дату прошлого года было 36 случаев», - отметил представитель МЧС.Например, 4 июля в Северобайкальске произошел пожар в сборно-щитовом доме. Погиб человек. Возгорание, предположительно, произошло из-за искр, которые вылетели на пол при сжигании в печи мусора.Сложная картина наблюдается по гибели детей на пожарах. С начала года погибли два ребенка. В минувшем году на такую же дату гибели детей на пожарах не было.Что касается травмирования детей, то зафиксировано шесть таких случаев (год назад был один).Муниципалитеты, где отмечен рост гибели людей при пожарах, - это Баунтовский, Бичурский, Еравнинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Тункинский районы, город Северобайкальск.«Одна из основных причин возникновения пожаров, которые сопровождаются гибелью людей, – неосторожное обращение с огнем при курении. Таких пожаров зафиксировано 13 или 40,7% от числа пожаров с гибелью людей.На втором месте – аварийный режим работы электрооборудования (семь пожаров, т. е. 21,8%).Третье место делят нарушение правил пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации печей и поджог», - констатирует Александр Баранов.Гибели людей способствует их нахождение в состоянии алкогольного опьянения – 24 случая (61,5% от всех случаев гибели).Жители Бурятии гибнут порой из-за своих ошибочных представлений о том, что такое пожар и каковы возможности человеческого организма при попадании в пламя.Александр Баранов вспоминает еще один пожар в Северобайкальске. Утром 12 июня в одноэтажном доме, где было двое взрослых и двое детей, вспыхнул огонь.Трое стали эвакуироваться через окно и спаслись. А одна пожилая женщина решила выйти наружу через охваченную огнем веранду, где как раз находился очаг возгорания.«К сожалению, у людей есть такое мнение, что, если быстро пробежать через огонь, через задымленное помещение, задержав дыхание и приняв другие меры предосторожности, то это будет относительно безвредно. Это не так. Пробежав через веранду, женщина получила ожоги 70% поверхности тела и через несколько дней скончалась», - рассказал представитель МЧС.Еще одно возгорание произошло 23 июля в улусе Далахай Тункинского района. Пожарные, прибыв на место, обнаружили на улице возле забора гражданина, который сам покинул горящее помещение. Но полученное отравление угарным газом все равно привело к его гибели.МЧС призывает жителей республики внимательнее относиться к соблюдению правил безопасности и следить за детьми, не допускать, чтобы они играли со спичками, зажигалками, находились вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, оставались одни с работающими электронагревателями, топящимися печками.Нелепые случаи гибели происходят постоянно. Один нетрезвый житель Бурятии погиб, когда заснул с горящей сигаретой. Пожарные приехали и увидели, что пожара как такового фактически не было – выгорел буквально один квадратный метр постели. Однако этого хватило для наступления смерти.Фото: МЧС Бурятии