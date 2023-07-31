Происшествия 31.07.2023 в 16:35
В Улан-Удэ строители теплотрассы вновь сломали водопровод
Без воды остались 11 многоквартирных домов
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ подрядная организация, ремонтирующая теплотрассу №3, в ходе работ второй раз за последние две недели повредила чугунный водовод диаметром 200 мм. В результате происшествия 11 многоквартирных домов на Шишковке вновь остались без холодной воды
«Под отключение попадают улица Юного Коммунара, частично ул. Пушкина, ул. Сенчихина. Кроме того, два административных здания - детский сад и реабилитационный центр - также будут отключены от холодного водоснабжения», - сообщили в МУП «Водоканал».
На место происшествия уже прибыла ремонтная бригада предприятия. Проводится обследование сетей, определяется характер повреждения водовода.
Напомним, 20 июля строители теплотрассы повредили тот же самый участок трубопровода на ул. Юного Коммунара. При этом из-за ремонта теплотрассы жители этих улиц с мая сидят без горячей воды. Её обещают вернуть только к 20 августа.
Предварительный список домов, попавших под ограничение водоснабжения:
Ул. Юного Коммунара, 1, 6;
Ул. Пушкина, 18, 22, 24, 24а, 24б, 35, 35а;
Ул. Сенчихина 18, 20;
Ул. Гагарина, 48;
Ул. Пушкина, 20 (детский сад)
Ул. Шульца, 40 (реабилитационный центр).
Как уточнили в «Водоканале», подвоз воды к попавшим под отключение домам организован. Уточнить местонахождение автоцистерны можно по телефонам: 44-00-00; 44-10-33.
Фото: «Номер один»
«Под отключение попадают улица Юного Коммунара, частично ул. Пушкина, ул. Сенчихина. Кроме того, два административных здания - детский сад и реабилитационный центр - также будут отключены от холодного водоснабжения», - сообщили в МУП «Водоканал».
На место происшествия уже прибыла ремонтная бригада предприятия. Проводится обследование сетей, определяется характер повреждения водовода.
Напомним, 20 июля строители теплотрассы повредили тот же самый участок трубопровода на ул. Юного Коммунара. При этом из-за ремонта теплотрассы жители этих улиц с мая сидят без горячей воды. Её обещают вернуть только к 20 августа.
Предварительный список домов, попавших под ограничение водоснабжения:
Ул. Юного Коммунара, 1, 6;
Ул. Пушкина, 18, 22, 24, 24а, 24б, 35, 35а;
Ул. Сенчихина 18, 20;
Ул. Гагарина, 48;
Ул. Пушкина, 20 (детский сад)
Ул. Шульца, 40 (реабилитационный центр).
Как уточнили в «Водоканале», подвоз воды к попавшим под отключение домам организован. Уточнить местонахождение автоцистерны можно по телефонам: 44-00-00; 44-10-33.
Фото: «Номер один»
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