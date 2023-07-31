Происшествия 31.07.2023 в 18:01

В Улан-Удэ «Мерседес» снес столб и протаранил шесть машин

Лишь чудом в аварии никто серьезно не пострадал (видео)
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ «Мерседес» снес столб и протаранил шесть машин
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием семи автомобилей.

«Сегодня на улице Лимонова 29-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на электроопору, после чего его транспортное средство столкнулось с шестью автомашинами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас медики осматривают четырех участников ДТП, в том числе двух несовершеннолетних пассажиров.

Как уточнили в ГИБДД Бурятии, внешних признаков опьянения у водителя «Мерседеса» не обнаружено.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ «Мерседес» снес столб и протаранил шесть машин
31.07.2023 в 18:01
В Бурятии аморальные жители в соцсетях беспокоят покусанную собаками улан-удэнку
31.07.2023 в 17:38
В Монголии впервые прошел фестиваль динозавров
31.07.2023 в 17:17
В Улан-Удэ строители теплотрассы вновь сломали водопровод
31.07.2023 в 16:35
В Бурятии трех пропавших девочек обнаружили на берегу Байкала
31.07.2023 в 16:28
Ревнивый житель Улан-Удэ спалил дом бывшей жены
31.07.2023 в 16:17
Велосипедисты Улан-Удэ бьются за смарт-часы, самокаты и другие прелести здоровой жизни
31.07.2023 в 15:34
В Бурятии убили медведя, который напал на поросят
31.07.2023 в 15:22
Студент из Тувы пропал по пути в Новосибирск
31.07.2023 в 15:13
На Ольхоне молодая рысь покрасовалась перед туристами
31.07.2023 в 15:02
ЗУРХАЙ
с 26 июля по 1 августа

Читайте также
В Улан-Удэ строители теплотрассы вновь сломали водопровод
Без воды остались 11 многоквартирных домов
31.07.2023 в 16:35
Ревнивый житель Улан-Удэ спалил дом бывшей жены
Мужчине не понравилось, что его бывшая встречается с другим
31.07.2023 в 16:17
В Бурятии убили медведя, который напал на поросят
Специалисты полагают, что зверя привлекла свалка мусора в селе
31.07.2023 в 15:22
Студент из Тувы пропал по пути в Новосибирск
«Дали ему с собой 20 тысяч, но до вуза он не добрался»  
31.07.2023 в 15:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru