Происшествия 31.07.2023 в 18:01
В Улан-Удэ «Мерседес» снес столб и протаранил шесть машин
Лишь чудом в аварии никто серьезно не пострадал (видео)
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием семи автомобилей.
«Сегодня на улице Лимонова 29-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на электроопору, после чего его транспортное средство столкнулось с шестью автомашинами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
«Сегодня на улице Лимонова 29-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на электроопору, после чего его транспортное средство столкнулось с шестью автомашинами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас медики осматривают четырех участников ДТП, в том числе двух несовершеннолетних пассажиров.
Как уточнили в ГИБДД Бурятии, внешних признаков опьянения у водителя «Мерседеса» не обнаружено.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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