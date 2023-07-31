В Улан-Удэ «Мерседес» снес столб и протаранил шесть машин

По предварительным данным, в аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас медики осматривают четырех участников ДТП, в том числе двух несовершеннолетних пассажиров.







Как уточнили в ГИБДД Бурятии, внешних признаков опьянения у водителя «Мерседеса» не обнаружено.









В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием семи автомобилей.«Сегодня на улице Лимонова 29-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на электроопору, после чего его транспортное средство столкнулось с шестью автомашинами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото и видео: ГИБДД Бурятии