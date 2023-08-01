В Улан-Удэ пьяная автоледи устроила гонки с полицией

За отказ от освидетельствования и невыполнение требования сотрудника полиции об остановке в отношении женщины составлены административные протоколы. Её автомобиль помещен на штрафстоянку.









Как сообщили в МВД Бурятии, ночью 23 июля на ул. Борсоева в Улан-Удэ экипаж ДПС заметил автомобиль, хаотично двигавшийся по проезжей части. Инспекторы решили проверить иномарку и потребовали водителя остановиться. Однако автомобиль лишь увеличил скорость и продолжил движение.«Сотрудники ГИБДД начали преследование иномарки и увидели, что за рулем находится женщина. На неоднократные требования об остановке дама не реагировала и пыталась скрыться. На ремонтируемом участке дороги на улице Иволгинская один из инспекторов, воспользовавшись моментом, выскочил из служебного автомобиля и запрыгнул в движущийся автомобиль нарушительницы. Сотруднику ГИБДД удалось остановить транспортное средство и забрать ключи у нетрезвой женщины», - рассказали в полиции.За рулем автомобиля «Субару Стелла» находилась 47-летняя горожанка. Предоставить документы на машину и водительские права она отказалась. Личность нарушительницы установили при проверке по учетным данным. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданка отказалась.Фото и видео: МВД Бурятии