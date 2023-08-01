Происшествия 01.08.2023 в 10:39
В Бурятии из-за короткого замыкания загорелся дом
Огонь сильно повредил жилище
Текст: Константин Воронов
Пожар произошел вечером 31 июля в доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия огнеборцев огонь охватил веранду и перешёл на крышу строения. Пожар удалось ликвидировать менее чем за полтора часа.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«В результате пожара огнём полностью уничтожена крыша дома и веранды, также изнутри повреждены стены веранды. На момент возгорания собственники дома отсутствовали. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки», - сообщили в агентстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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