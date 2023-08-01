В Бурятии из-за короткого замыкания загорелся дом

«В результате пожара огнём полностью уничтожена крыша дома и веранды, также изнутри повреждены стены веранды. На момент возгорания собственники дома отсутствовали. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки», - сообщили в агентстве.





Пожар произошел вечером 31 июля в доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия огнеборцев огонь охватил веранду и перешёл на крышу строения. Пожар удалось ликвидировать менее чем за полтора часа.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС