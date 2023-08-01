Происшествия 01.08.2023 в 10:56
В районе Бурятии объявилась «банда» похитителей бананов
История с положительной развязкой о том, как двое мужчин стащили огромную кучу фруктов
Текст: Евгения Гармаева
В Иволгинском районе произошло «суровое» преступление – двое жителей выкрали целую кучу бананов. Все произошло еще весной 2023 года.
Как рассказали в Иволгинском районном суде, жители вступили в предварительный сговор и нацелились на несколько коробок с бананами, которые лежали на складе местного магазина. Свой замысел они осуществили, но вскоре банановые воришки попались. К слову, непонятно, что стало с бананами - в сообщении коротко говорится, что жители «распорядились украденным по своему усмотрению».
Своими действиями они причинили ущерб владельцу магазина в 55 тысяч рублей. Однако, на удивление все окончилось благополучно.
Фото: pixabay.com
Как рассказали в Иволгинском районном суде, жители вступили в предварительный сговор и нацелились на несколько коробок с бананами, которые лежали на складе местного магазина. Свой замысел они осуществили, но вскоре банановые воришки попались. К слову, непонятно, что стало с бананами - в сообщении коротко говорится, что жители «распорядились украденным по своему усмотрению».
Своими действиями они причинили ущерб владельцу магазина в 55 тысяч рублей. Однако, на удивление все окончилось благополучно.
Постановление вступило в законную силу.
«Потерпевшим было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, так как подсудимыми ущерб возмещен в полном объеме. При вынесении решения, суд учел отсутствие судимостей у двух жителей, добровольное возмещение ущерба потерпевшему, в связи с чем судом уголовное дело прекращено с примирением сторон»,
- добавили в суде.
Фото: pixabay.com
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