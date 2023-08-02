Происшествия 02.08.2023 в 16:20

В одном из сёл Бурятии внезапно стал умирать скот

На месте происшествия сейчас работают специалисты Управления ветеринарии
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Текст: Константин Воронов
В одном из сёл Бурятии внезапно стал умирать скот
В ветеринарную службу Баргузинского района поступило сообщение о падеже коровы в селе Читкан. Когда на место прибыла бригада ветеринарной службы, количество павших голов скота увеличилось до 5, а случаи смерти животных были зафиксированы уже в трех хозяйствах.

«Ветеринарные врачи провели клинический осмотр трупов и отобрали патологический материал для установления причин падежа. Пробы отправлены в республиканскую ветеринарную лабораторию, предварительный результат будет известен в течение 3-4 дней. Трупы всех павших животных захоронены в скотомогильнике. В данное время в селе объявляется запрет на выпас скота», - рассказали в Управлении ветеринарии Бурятии.

Для контроля ситуации в Читкан отправилась бригада ветеринарных врачей. Специалисты будут проводить подворовой обход хозяйств для осмотра скота. До получения результатов лабораторных исследований животные будут находиться под наблюдением ветеринарной службы.

Фото: «Номер один»
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ветеринария скот падеж

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