Происшествия 03.08.2023 в 11:30

В Бурятии сельчане несколько раз рассчитались в магазине купюрами «банка приколов»

Продавщица заметила обман только на четвертый раз
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчане несколько раз рассчитались в магазине купюрами «банка приколов»
В отдел полиции Хоринского района поступило заявление от продавца магазина смешанных товаров одного из улусов сельского поселения «Верхнекурбинское». Женщина рассказала, что двое мужчин в течение одного дня несколько раз расплатились за покупки купюрами «банка приколов». При этом сотрудница торговой точки обнаружила подмену лишь к вечеру – когда компания в четвертый раз пришла за покупками. Мужчины приобрели продукты и спиртное, дали продавцу 5 тысяч рублей. Женщина уже отсчитала им сдачу – 2 тысячи рублей, но заметила, что деньги не настоящие и прогнала покупателей.

Когда потерпевшая пересчитала всю выручку, то обнаружила еще 3 купюры «банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей.

«Полицейские установили и задержали подозреваемых. Это 31-летний местный житель и 32-летний житель Улан-Удэ. Выяснилось, что компания граждан на протяжении нескольких дней распивала спиртное. В один из дней злоумышленники решили расплатиться за очередную порцию алкоголя и продукты ненастоящими деньгами. Бдительность продавца ослабил тот факт, что один из мужчин постоянно проживал в улусе и неоднократно заходил в магазин. Подозреваемые ранее не судимы, не работают», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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