Происшествия 03.08.2023 в 11:53

В Улан-Удэ на размытой дождем дороге застряла машина

Водителям следует быть аккуратнее на участке рядом с мкр Сокольники
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ на размытой дождем дороге застряла машина

В редакцию «Номер один» очевидцы прислали фотографии, снятые на трассе неподалеку от 102 квартала и мкр Сокольники. На кадрах видно, что в яму размытой дороги провалился автомобиль. Фото сделаны сегодня утром. Как сообщил автор фото, это произошло неподалеку от мкр Сокольники на участке дороги по улице Ченкирова. Автолюбителям следует быть аккуратнее.

   

 

В Улан-Удэ еще на одной улице из-за дождя обвалилась дорога
03.08.2023 в 11:02
Напомним, в районе 100-ых кварталов дождь стал причиной разлома дороги. На трассе обвалилось и дорожное полотно, и часть тротуара. Ранее часть дороги размыло по улице Гастелло.



Фото: Номер один

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