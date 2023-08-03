В Улан-Удэ на размытой дождем дороге застряла машина

В редакцию «Номер один» очевидцы прислали фотографии, снятые на трассе неподалеку от 102 квартала и мкр Сокольники. На кадрах видно, что в яму размытой дороги провалился автомобиль. Фото сделаны сегодня утром. Как сообщил автор фото, это произошло неподалеку от мкр Сокольники на участке дороги по улице Ченкирова. Автолюбителям следует быть аккуратнее.

Напомним, в районе 100-ых кварталов дождь стал причиной разлома дороги. На трассе обвалилось и дорожное полотно, и часть тротуара. Ранее часть дороги размыло по улице Гастелло.