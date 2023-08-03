Происшествия 03.08.2023 в 12:42

В Улан-Удэ в 102 квартале перекрыли обвалившуюся дорогу

В администрации города опубликовали схему объезда
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ в 102 квартале перекрыли обвалившуюся дорогу

В связи с образовавшимся провалом в 102 микрорайоне будет перекрыт участок дороги для проезда транспортных средств. Объезд осуществляется от 118 квартала до мкр. Горького, а также от 102 квартала до 118.






«Сегодня утром из-за сильного дождя на автодороге в 102 квартале произошел промыв грунта, дорожного полотна и пешеходной дорожки. Предположительно, это произошло в следствии того, что накануне «Россети» проводили прокол под дорогой для обустройства электросетей. Грунт в этом месте песчаный, его промыло и произошел обвал. На данный момент дорога и пешеходная дорожка заблокированы, движение ограничено. Сейчас на подходе несколько грузовых машин с бутовым камнем и щебнем»,

 - сообщил Андрей Муравьев руководитель администрации Октябрьского района.
Как добавили в сообщении, сейчас задача – устранить технологическое нарушение, восстановить полотно, дождевую воду направить в другое русло и открыть движение транспорта.
 

«Результаты будем актировать, после чего начнем работать с «Россетями» по восстановлению дороги. Сейчас на месте работает Комбинат по благоустройству, «Россети», Администрация Октябрьского района. Ситуация находится под контролем», 

- добавил он.
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 Напомним, сегодня дождь разнес участок трассы в 100-ых кварталах, там также провалился автомобиль. Ранее дорогу размыло в микрорайоне Восточный по улице Гастелло.



Фото: Номер один; Администрация Улан-Удэ

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