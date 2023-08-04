Происшествия 04.08.2023 в 16:35

В улан-удэнской реке нашли кишечную палочку

Появился риск распространения инфекционных заболеваний
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Текст: Евгения Гармаева
В улан-удэнской реке нашли кишечную палочку

Специалисты Роспотребнадзора по Бурятии провели социально-гигиенический мониториг в реке Уда и, в его рамках, отобрали пробы воды. В результате в образцах установили превышение гигиенического норматива по содержанию кишечной палочки (Escherichia coli) в 1,8 – 2,3 раза. Воду отобрали у микрорайона 502 км и по улице Трубачеева.

«Превышения свидетельствуют об антропогенном загрязнении и являются фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний»,

- сообщили в ведомстве.

Специалисты предупреждают об опасности использования этих точек для купания, отдыха и занятий спортом.



Фото: Номер один

Теги
инфекционные болезни Уда Роспотребнадзор

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