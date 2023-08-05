В Улан-Удэ горели три автомобиля

Как сообщает ГУ МЧС России по РБ, днем 4 августа загорелся легковой автомобиль по улице Комсомольская. На момент прибытия огнеборцев горел моторный отсек автомобиля. К счастью, пострадавших нет. Огонь ликвидировали за 2 минуты на площади 1,5 квадратных метра. Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.

Еще два загорания произошло по этой же причине. Ночью огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в автомобиле по улице Ключевская. В результате пожара повреждён моторный отсек и салон на общей площади 4 квадратных метра.

Также ранним утром поступило сообщение о загорании микроавтобуса по улице Герцена. Пожар ликвидировал хозяин автомобиля до прибытия огнеборцев. В результате возгорания огонь повредил моторный отсек и салон на общей площади 2 квадратных метра.

В связи с участившимися случаями возгораний авто, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия рекомендуют автомобилистам следить за его состоянием, ведь незамеченная вовремя неисправность может в любой момент стать причиной не только аварии, но и загорания.





Фото: МЧС России