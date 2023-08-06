Происшествия 06.08.2023 в 19:51
В районе Бурятии пропал 43-летний житель
Мужчина не выходи на связь с 28 июня
Текст: Евгения Гармаева
В Иволгинском районе, селе Поселье разыскивают Шойненова Мунко Дашидоржиевича. 43-летний мужчина исчез 28 июня текущего года.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: неизвестно.
Инфорг: Надежда 89085983400. О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"