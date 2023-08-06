В районе Бурятии пропал 43-летний житель

В Иволгинском районе, селе Поселье разыскивают Шойненова Мунко Дашидоржиевича. 43-летний мужчина исчез 28 июня текущего года.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: неизвестно.







Инфорг: Надежда 89085983400. О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).







Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"



